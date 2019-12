Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Moğolistan 'da Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarının artışıyla turizm imkanların da artacağını belirterek, " Türkiye 'de yeni kurulan Turizmi Geliştirme ve Tanıtım Ajansı'nın yapacağı önemli çalışmalar olacak. Her iki ülkenin turizmi potansiyelinin artırılmasında ve geliştirilmesinde tecrübe paylaşımlarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından "Moğolistan Turizm Sektörü Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda Moğolistan turizm sektöründeki iş ve yatırım fırsatları konuşuldu. Toplantı çerçevesinde Moğolistan'dan gelen heyet üyeleri faaliyetleri hakkında bilgi verdi, turizm sektörüyle ilgili Türkiye iş çevrelerinin ilgisini çekebilecek iş ve yatırım olanaklarını anlattı.Toplantının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Türkiye ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'nci yılının kutladığını, iki ülke arasındaki hukuk seviyesinin diplomatik ilişkilerinde ötesinde kardeşlik hukukuyla devam edeceğini ve gelişecek şekilde artacağını belirtti.Toplantıya Kültür ve Bakan Yardımcısı olarak geldiğini ancak 8 yıl kadar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nda (TİKA) başkanlığı görevi vesilesiyle Moğolistan'a ayrı bir ilgi, alaka ve muhabbetinin oluştuğunu dile getiren Çam, "Çeşitli vesilelerle Moğolistan'a seyahatlerimiz oldu. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vesilesiyle eskiden Başbakanlık bünyesinde olan pek çok önemli kurum, özellikle dış faaliyetlerle alakalı kurumlar bakanlığımızın uhdesine geçti. Özellikle yakın coğrafyada, Balkanlar bölgesinden örnek vermek THY ve TİKA herhangi bir etkinliğe başladığında çok kısa süre içerisinde o bölgede turizm imkanlarının gelişerek arttığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.Çam, pek çok tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu olan Moğolistan'da THY uçuşlarının artışıyla turizm imkanlarının da artacağını belirterek, "Bizler devletin kurumlarıyla iş birliklerini artırarak pek çok noktada dolaylı ya da direkt katkı vermeye devam edeceğiz.Yeni kurulan Türkiye Turizmi Geliştirme ve Tanıtım Ajansı'nın yapacağı önemli çalışmalar olacak. Her iki ülkenin turizmi potansiyelinin artırılmasında ve geliştirilmesinde tecrübe paylaşımlarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı."Türkiye'yi Moğolistan'ın üçüncü komşu ülkesi olarak nitelendirdik"Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Tserenbat Namsrai ise Moğolistan ve Türkiye'nin çok eski yıllara dayanan tarihi, kültürel bağları ve ortak değerleri taşıyan iki kardeş ülke olduğunu belirtti.Namsrai, Türk milletinin kendi atalarının Orta Asya'dan, Moğolistan topraklarından doğma olduğunu söylediğini, bu vesile ile Türkiye ve Türk tolumu ile ilişkileri sıcak ve samimi tuttuklarını dile getirerek, "Moğolistan olarak 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkimizi kapsamlı ortaklık seviyesine taşıdık ve Türkiye'yi Moğolistan'ın üçüncü komşu ülkesi olarak nitelendirdik." dedi.Türkiye ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50'ci yıl dönümü olduğunu, çeşitli alanlarda, sektörlerde kapsamlı iş birliklerinin ve ortak başarıların yapıldığını kaydeden Namsrai, şunları kaydetti:"Atalarının eserlerini, tarihi ve kültürel değerlerini görmek ve ziyaret etmek isteyen ve bunu gerçekleştiren Türk dostlarımızın, Türk ziyaretçilerimizin sayısı her sene giderek artmaktadır. Türkiye'den Moğolistan'a yöneni ziyaret akışının uçuş seferlerinin başlamasıyla daha da artacağına inanıyoruz. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri bir diğer aşamaya taşıyacağına inanıyoruz.""Tonyukuk ve Bilge Kağan anıtları, hala daha bizlere ışık tutacak nasihatlar barındırıyor"DEİK Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mahmut Er de toplantıyı önemli kılan hadiselerden birinin Türkiye ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 10'uncu yılına denk gelmesi olduğunu belirtti.Türk-Moğol İş Konseyi olarak Türkiye ile Moğolistan arasındaki ekonomik, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını dile getiren Er, "Ankara'da ki Moğolistan Büyükelçiliği ile koordineli bir şekilde Moğolistan'ı Türkiye'de tanıtıcı değişik çalışmalara ev sahipliği yapmaktayız. Moğolistan'ın her türk vatandaşının ziyaret etmesi gereken bir yer olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Er, Tonyukuk ve Bilge Kağan anıtları Türklerin ilk yazılı abideleri ve Türklüğün neredeyse ilk anayasası olduğunu anımsatarak, "Bu yazıtlar hala daha bizlere ışık tutacak öğütler, nasihatlar barındırmaktadır. Ocak ayından itibaren THY direkt uçmaya başlayacak. Diğer ulaşım imkanlarının da çoğalmasıyla Türkiye'den çok büyük bir turizm akını olacağına inanıyoruz.Türk iş dünyasının özellikle turizm sektöründe almış olduğu mesafe tüm dünya da kayda değerdir. Türkiye'de başta İstanbul, Kapadokya, Antalya olmak üzere çok farklı turizm türlerine, kültür turizmine, tatil turizmine alışveriş turizmine hitab eden bir yapımız bulunmaktadır. Moğolistan'dan dostlarımız Türkiye'de daha çok görmek isteriz." ifadelerini kullandı.