- Moğolistanlı genç kadın onlarca kurdu elleriyle besliyor

06 Aralık 2018 Perşembe 17:09



06 Aralık 2018 Perşembe 17:09

- Moğolistanlı genç kadın onlarca kurdu elleriyle besliyorULAN BATUR - Moğolistan'da bir genç kadın onlarca kurdu elleriyle besleyip bakımlarıyla birebir ilgileniyor. Moğolistanlı genç kadının kurtlarla yakınlığı görenleri şaşırtıyor. 20 yaşındaki genç kadın, çocuğu gibi baktığı 36 kurdu beslerken korku nedir bilmiyor. Küçük yaşlardan beri kurtlarla bir arada olan kadın beslediği kurtlara sarılıp, onları sırtında taşıyor. Vahşi kurtlar ise gördükleri şefkat karşısında genç kadına zarar vermiyor. Kurtlara bakmayı çok sevdiğini belirten genç kadın, bakımını yaptığı kurtlarla arasında bir bağ oluştuğunu ifade etti.