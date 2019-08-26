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Moğolistanlı heyet Konya'da incelemelerde bulundu

Moğolistan'dan bir heyet, şehircilik, kentsel gelişim, şehir planlama ve peyzaj alanlarında incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya geldi.

26.08.2019 15:04 Moğolistanlı heyet Konya'da incelemelerde bulundu
Moğolistan'dan bir heyet, şehircilik, kentsel gelişim, şehir planlama ve peyzaj alanlarında incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Konya'nın şehircilik, kentsel gelişim, şehir planlama ve peyzaj alanlarında incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Moğolistan heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son dönemde iki ülke arasında gelişen ilişkilerin belediyeler arasındaki çalışmalara da yansıdığını söyledi. Başkan Altay, "Özellikle TDBB olarak Moğolistan'daki belediyelerle de yakın bir çalışma içindeyiz. Türkiye son dönemde özellikle belediyecilikte çok önemli mesafeler kat etti. Bu bilgi ve deneyimlerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Moğolistan'ın Bayan-Ulgi şehri Vali Yardımcısı Kamyeliyat Akhmadiya da Konya ile kardeş şehir ilişkisi kurarak bağları güçlendirmek istediklerini ifade ederek, kendilerini Konya'ya davet ettiği için Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Moğolistan, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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