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Moğollar grubu, Kaz Dağları'nın çevresine yapılacak olan altın madeni için konser verdi

Moğollar grubu, Kaz Dağları'nın civarına yapılmak istenen altın madenine karşı başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti' kapsamında Çanakkale'de konser verdi.

06.08.2019 11:29 Moğollar grubu, Kaz Dağları'nın çevresine yapılacak olan altın madeni için konser verdi

Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal'dan oluşan Moğollar, Çanakkale'de bulunan Özgürlük Parkı'nda Kaz Dağları'nın civarına yapılması planlanan altın madenine tepki göstermek için konser verdi.

ÇOK SAYIDA İNSAN ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Mogollar grubunun konserine çok sayıda insan katıldı ve şarkılara eşlik etti. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cahit Berkay'a teşekkür mahiyetinde seramik hediye etti.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kaz Dağları'nın çevresine yapılmak istenen altın madenine çok sayıda ünlü isim de tepki gösterdi. Tarkan, Şahan Gökbakar, Kerem Bürsin gibi isimlerin tepki gösterdiği olayı şarkıcı Elif Kaya da soyunarak protesto etti.

Güzel şarkıcı Elif Kaya, Kaz DağlarıGüzel şarkıcı Elif Kaya, Kaz Dağları'nda ağaçların kesilmesini soyunarak protesto etti

Kaz DağlarıKaz Dağları'nda ağaçların kesilmesine bir tepki de Tarkan'dan geldi


Cahit Berkay, Kaz Dağları, Moğollar, Magazin, Güncel

YORUMLAR (3)
YARCAN: Ikinci gezi provasımı.Herkes aklını başına toplasın.Yine ağaç mevzusu yine aynı güruh.Dikkat Türk halkı oyuna gelme.Çapulculara prim verme !
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SEFA: lafım mogollar''dan dışarı. . çünkü onları duymadım burada. görmedim de. . . ama diğerleri!!! hey!!!! Akçay''da ağaçları keserek Kazdağının eteklerine yaptığınız villalardan, yazlıklardan utanın, ikiyüzlü popçular şarkıcılar, manken bozuntuları!!! hele o kadın kısmı, o yaşlı, zengin adamlara nasıl cilveler yapıyordunuz arazi seçerken, ev bakarken!!!!
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ŞAPKACI: BAS GİTAR ÇALAN AMCA! BABAMDAN BÜYÜK VE BABAM 2010 DA ÖLDÜ. ADAM UZATMALARI ÇALIYOR NOTA DIŞINA ÇIKTI PEŞREV GEÇİYOR. AMA HELAL OLSUN AĞAÇLAR İÇİN YAPILAN HER TÜRLÜ AKSİYONA.
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