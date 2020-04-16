Moğollar ile 53 yıllık 'Sanat Serüveni'
Maltepe Belediyesi, Dünya Sanat Günü'nde, Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Moğollar grubunun efsane isimleri Cahit Berkay, Taner Öngür ve Emrah Karaca'yı sanatseverler ile buluşturdu.
16.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:10
Unutulmaz müziklerini seslendirdiler
Türk sinemasının unutulmaz filmlerine hafızalara kazınan müzikler yapan Cahit Berkay, "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Çiçek Abbas" film müziklerini sazı eşliğinde seslendirdi. Grubun solisti Emrah Karaca, babası Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın "Resimdeki Gözyaşları" isimli unutulmaz eserini gitarı eşliğinde söyledi. Grubun üyelerinden Engin Yörükoğlu'nun 23 Nisan'da ölümünün 10. yıl dönümü nedeniyle düzenlemeyi planladıkları anma programının salgın nedeniyle iptal olduğunu ifade eden Karaca ve grup üyeleri Yörükoğlu'nu andı. Program, Taner Öngür'ün, Nazım Hikmet'in şiirinden bestelediği "Son Otobüs" isimli eseri gitarı eşliğinde müzikseverlere sunmasıyla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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