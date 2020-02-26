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Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Mohamed Elneny, eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi.

26.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:05

beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren 'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, "Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig ile arasında çok fark olacağını düşündüm ama öyle olmadı. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde ve herkes herkesi yenebilir" ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu" diyen Elneny, "Mesut, 'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullandı.

Mohamed Elneny: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelebilir

Mesut Özil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (7)
HACI ARİF EFENDİ:Gelsin Gelsin Kadıköy''de onuda ağlatırız.
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ÇÖPLÜKSÜN FB:alın alın, anca alırsınız olmadı kovarsınız. Bunlar da rezil olmaya fb ye gidiyor herhalde, baska takım mı yok
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6.FİLO:Mesut Allah belanı versin yürü git lan Almanya ya
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TURİST ÖMER:Bir müslüman bir müslümana bela okumaz !!!
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BJK:hangi takımı tutarsan tut, adamın mesleği bu hangi takım para verirse oynar, bela okumak nedir , senin karakterinde bir sorunmu var
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9 0
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Öffff şiştik lan yeter baydınız artık
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ZZ:bi bu eksikti zaten ne kadar yaşlanmış oynayamayan futbolcu varsa gelsin adil rami slimani mevlüt ve. .
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