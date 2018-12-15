Mohamed Sissoko: "Geçmişte Türkiye'den Teklif Aldım Ama..."

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:01



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:01

Malili yıldız futbolcu Mohamed Sissoko, geçmişte Türkiye'den teklif aldığı belirterek, "Telifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı" ifadelerini kullandı.Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Fiorentina ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Malili futbolcu Mohamed Sissoko, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Spor Toto 1. Lig'de oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor maçını izleyen Sissoko, İstanbulspor'a daveti için teşekkür ettiğini belirterek, "Çok güzel bir maç oldu. Türkiye'nin seviyesini görmüş oldum. Bence beraberlik maçın hakkıydı. Çok güzel misafirperverlik gösterdiler" şeklinde konuştu."Kesinlikle transfer ile ilgili gelmedim"Davetin kesinlikle transfer ile ilgili olmadığını açıklayan 33 yaşındaki futbolcu, "Sadece İstanbulspor'un davetini kabul ettim. Hakkı Sarıalioğlu'na misafir ettiği için teşekkür ederim" diye konuştu."Geçmişte teklif aldım"Geçmişte Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Sissoko, "Geçmişte ister istemez Türkiye'den teklifler geldi ama oynadığım kulüpler doğrultusunda çok büyük transfer ücretleri olduğu için Türk takımları fazla yanaşamadı" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları görünüyor"Son olarak Türkiye'deki futbolu takip ettiğini aktaran Malili futbolcu, "Çünkü çok sayıda Fransız ve Afrika kökenli futbolcular var. Türkiye ligi çok hoşuma gidiyor. Türkiye'de çok özel bir potansiyel var. Büyük liglerle rekabet olacak şekilde. Biraz zaman alacak gibi görünüyor. Büyük Avrupa liglerine yaklaştıkları gibi görünüyor" dedi.Öte yandan Eskişehirspor'da oynayan Ibrahim Sissoko ile Akhisarspor'da futbol hayatını sürdüren Abdoul Sissoko, Mohamed Sissoko'nun kardeşleri. - İSTANBUL