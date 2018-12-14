14 Aralık 2018, 21:16
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Mohamed Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor Maçında

Mohamed Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor Maçında

Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımların formasını giyen Mohamed Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.

Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımların formasını giyen Mohamed Sissoko, İstanbulspor-Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında oynanan İstanbulspor-Ümraniyespor müsabakasını yıldız futbolcu Mohamed Sissoko da takip etti. Kariyerinde Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain ve Fiorentina formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, müsabakayı heyecanla izledi. - İSTANBUL Liverpool,Paris Saint Germain,İstanbulspor
14 Aralık 2018 Cuma 21:16



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