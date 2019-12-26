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Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilirken; özel hayatıyla fazla gündeme gelmiyor. Ancak Salah, Noel'le ilgili bir paylaşımla milyonlarca taraftardan övgü aldı. Bazı isimler ise tepki gösterdi.

26.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:43

forveti Muhhammed Salah, özel hayatıyla gündeme gelmezken; son hareketiyle dikkat çekti. Salah, eşi ve 5 yaşındaki kızının da olduğu çam ağaçlı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Daha önce eşi Maggi'nin fotoğraflarına sosyal medya paylaşımlarında neredeyse hiç yer vermeyen Salah'ın bu paylaşımı yaklaşık 35 milyon takipçisini harekete geçirdi. Kısa sürede bu paylaşım 2.5 milyon beğeni aldı.

Fotoğrafta Noel ağacının önünde görülen Salah'ın eşi Maggi ve 2014 doğumlu kızı Mekke'yle olan görüntüsü dikkat çekerken; bazı taraftarlar yıldız oyuncuyu övdü. Paylaşımın altındaki "Güzel aile" sözleri en fazla beğeni ve yorum alan alan ifade oldu.

SERT TEPKİ: NASIL NOEL KUTLARSIN?

Bazı taraftarların tepki gösterdiği fotoğraf için bir yorumda ise "Salah sen nasıl bir Müslümansın, Noel'i nasıl kutlarsın?" denildi. Yorumun devamında, "Müslüman bir kişiye Noel kutlaması caiz değildir. Ancak tüm inançlara saygılıyım" denildi. Oyuncu ise bu yoruma yanıt vermedi.

27 Ekim'de de Salah kızının doğum gününde çizgi film karakteri Maona kıyafetleri giymiş ve bu resim sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.

Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti

Liverpool, Noel, Spor


HABER YORUMLARI (30)
ADINIZI YAZIN: NE GERİZEKALI TOPLUMUZZ YAAA
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BJK: Nadan ile sohbet zordur bilene çünkü nadan ne gelirse söyler diline
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MRTKRC: biz müslümanların takvimi hicri takvimdir yani mekkeden hicret edilen gün bir başlangıç addedilmiş. hz isanın doğumu nuda hristiyanlar milad olarak kabul etmiş ve gün sayılarını buna göre hesap etmişler fark bu yani yeni miladi yıl ile noel aynı şeydir. .
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SAPKINLIGIN SONU ORTA DOGUDUR: BEN 66 YASINDA BIR HRISTIYAN ÜLKESININ VATANDASI OLAN TÜRK OGLU TÜRK VE MÜSLÜMANIM BIZDE MÜSLÜMANLAR NOEL FALAN KUTLAMAZ SIZ HRISTIYANLARIN MÜSLÜMANLARIN KURBAN VE SEKER BAYRAMLARINI KUTLADIKLARINI HIC DUYDUNUZMU?NOEL BIR HRISTIYAN BAYRAMIDIR YILBASINLA FALANDA ALAKASI YOKTUR MALESEF BU HRISTIYAN BAYRAMI HER YIL TÜRKIYEDE YILBASI ILE KARISTIRILARAK VEYA BAHANE EDILEREK COSKULU BIR SEKILDE KUTLANIYOR BU ISLAM VE TÜRKLÜK ADINA UTANC VERICI BIR DURUMDUR VE MODERNLIK CAGDASLIKLADA ALAKASI YOKTUR
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DİN KARDESİNİZ: Cahille girme münakaşaya ya sınırını ziplatir tavana ya da yazık olur adabına "Mevlana" yani kardesim anlatsan da anlamazlar ama görevi ifa etmek iyidir
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2 1
VATANDAŞ: Türk oğlu Türk neden hristiyan ülkenin vatandaşı oldun. Günah değil mi? Ayrıca noel başka yılbaşı başka sapla samanı karıştırma.
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1 9
ADİL: Biz noel değil yeni yıl kutluyoruz. Zaten senin kutlayacak yeni bi yaşın kalmamış. Bir ölüp gider misin lütfen.
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2 11
BUZZY: Bu sene geçti de seneye yılbaşı ertesi tatili kalkar çünkü bir anlam ifade etmiyor boşu boşuna tatil
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SELİM: Noel farkli, yeni yili kutlamak farkli, yeni bir yila girmeyi kutlamak niye gunah olsun, ne alakasi var?
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KEREM: Hiristaiyan vatandaşa cvp Muslumanlarin ŞEKER bayrami yok RAMAZAN bayrami var
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