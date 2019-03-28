Moise Kean, "Juventus Bana Traktör Almadı" Diyen Babasına Ateş Püskürdü

Juventus'un 19 yaşındaki yıldız ismi Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020 elemelerinde Finlandiya ve Lihtenştayn ile oynadığı maçlarda attığı gollerle adından fazlasıyla söz ettirmişti. Genç yeteneğin babası Biorou Jean Kean ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada oğlunun Juve'ye transfer olduğu dönemde Torino kulübünden iki traktör istediğini ancak yönetimin kendisine söz verdiği hâlde bu traktörleri teslim etmediğini söylemişti.

"SİZE EKMEK VERENLERİ ASLA UNUTMAYIN"

Babasının bu ifadelerine sinirlenen yetenekli futbolcu, tepkisini resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Golcü futbolcu, takımını savunduğu açıklamasında şunları kaydetti: "Traktörler mi? Neden bahsettiğini bile bilmiyorum. Bugün bu noktaya geldiysem bu, tamamı ile annem sayesindedir. İşte bu kadar! Size ekmek verenleri asla unutmayın."

(Fanatik)