Molada 'kaya tuzu' ile terapi

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde yol kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren otel bünyesinde kaya tuzundan inşa edilen 2 terapi odasına ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra, tesiste mola veren sürücüler ve yolcular, tuz mağarasını andıran odalarda dinlenerek rahatlıyor.

Ilgaz'da D-100 karayolu kenarındaki dinlenme tesisinde faaliyet gösteren 49 yatak kapasiteli otelde, 2014 yılında 10 ton tuz kullanılarak 2 terapi odası yapıldı. Terapi odaları, Çankırı'da bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasından çıkartılan kaya tuzu kullanılarak, dekore edildi. İçinde kaya tuzu parçaları da bulunan terapi odalarına son dönemde ilgi arttı. Otelde konaklayanların yanı sıra yoldan geçerken tesiste mola veren sürücüler ve yolcular da terapi odalarında oturup dinlenerek rahatlıyor.

'TUZUN ŞİFALANDIRICI ÖZELLİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORLAR'

Otelin tuz odalarından sorumlu işletmecisi Yunus Ekmekçi, uluslararası yol güzergahında yaptıkları otelin Türkiye'de tuz temalı ilk otel olduğunu söyledi. Ekmekçi, "Çankırı, dünyanın en önemli kaya tuzu rezervleriyle bilinen bir bölge. Ilgaz Dağı da özellikle kış turizminin önemli noktalarından birisi. Kaya tuzunu Ilgaz Dağı'na yakın konumda insanların konaklamaları için yaptığımız otelde, özel tuz terapi odalarında kullandık. Misafirlerimiz uzun ve yorucu yol güzergahında tuzun şifalandırıcı özelliğini de değerlendirmek suretiyle buraya yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.

'TUZ MAĞARASI ATMOSFERİ'

Ekmekçi, uzmanların kaya tuzunun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisi ve alternatif tedavide önemli yöntem olduğuna dikkat çektiklerini belirterek, "Burada vatandaşlara 7-24 hizmet veriyoruz. Tuz odaları ile tuz mağarası atmosferi sağlamayı amaçladık. Buradaki duvarlar, yerler tuzdan kaplı. Kaya tuzu astım, solunum gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Burada kalma sürelerini uzattığınızda cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiği biliniyor. Doktorların tamamlayıcı tedavi olarak önerdiği tuz terapisi ile anlık rahatlanma sağlıyoruz. Sağlıklı insanlarda ise stres atıcı özelliğinin yanında birçok rahatlatıcı özelliğe sahip" diye konuştu.

Çorum'dan İstanbul'a giderken tesiste mola veren tuz odasında rahatlayan Ercan İpekşan, "Tuz odasını ilk defa burada alışveriş yaparken gördüm. Arkadaşlarımın da tavsiyesi üzerine denemek istedim. Rahatlatıcı etkisi olduğunu gördüm. Uzun yoldan geliyorum, yorgunluğumu burada atıyorum. Farklı bir ortam ve bu şekilde olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle rahatlatıcı etkisi olduğunu daha önce duymuştum; ama pek inanmamıştım. Burada kalınca hissedebiliyorum rahatlama hissini" dedi.