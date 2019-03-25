Moldova A Milli Takım Menajeri Cebanu: "Başakşehir Şampiyon Olursa Bütün Moldova Çok Sevinecektir"

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 elemelerinde bu akşam Eskişehir'de ağırlayacağı Moldova'nın menajeri Ilie Cebanu, "Türkiye'den puan ya da puanlar almak istiyoruz" dedi. Türk futbolunu yakından takip ettiklerini belirten Cebanu, "Eğer Başakşehir lig sonunda şampiyon olursa bütün Moldova çok sevinecektir" yorumunu yaptı.Moldova Milli Takım Menajeri ve eski milli kaleci Ilie Cebanu, EURO 2020 elemelerinde bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesi İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Zor bir fikstüre sahip olduklarını belirten Cebanu, "İlk önce Fransa ardından da Türkiye gibi iki güçlü rakiple oynamak bizim için biraz şanssız kura oldu. Evimizde Fransa karşısında iyi netice alamadık. Bugün de Türkiye ile oynayacağız. Fransa maçını unuttuk. Bugün Türkiye karşısında puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi."Moldova futbolu gençlerin elinde"Moldova futbolunun, takımdaki genç oyuncuların ellinde olduğunu söyleyen Cebanu, "Benim jenerasyonum yavaş yavaş futbolu bırakıyor. Teknik direktörümüz de genç futbolculara şans veriyor. Onların sorumluluk alması ve yeni yapılanma içinde rol alması gerekiyor. Bu dönüşüm henüz tamamlanmadı. Moldova futbolunun geleceği biraz onların ellerinde. Onların da bunu gerçekleştirmeleri için biraz karakter göstermeleri ve çok çalışmaları gerekiyor" açıklamasını yaptı."Türkiye yakın gelecekte çok daha iyi bir kadro oluşturacaktır"Rubin Kazan'da forma giydiği dönemde Hasan Kabze, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi oyuncularla oynamanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getiren Cebanu, "Hasan Kabze, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi oyuncular üst düzey isimler. Gökdeniz bütün Rusya'nın saygısını kazanmış, lider karakterli bir oyuncu. Hasan da keza geldiğinde şampiyonluk yaşadı kariyerli bir oyuncu. Fatih Tekke de Avrupa'nın en üst seviye kulüplerinde oynayabilecek yetenekteydi. Onlarla oynamak bizim için şanstı ve büyük keyifti. Biz de iyi oyuncular çıkarmaya başladık. Türkiye de bizim gibi yeni yapılandırma içinde. Genç oyuncular gelmeye başladı. Uluslar arası seviyede Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu gibi Türk futbolunu temsil eden üst düzey oyuncular var. Umarım yakın gelecekte çok daha iyi bir milli takım kadrosu oluşacaktır ve Türkiye, Avrupa futbolunda iyi noktalarda bulunacaktır" şeklinde konuştu."Başakşehir'i yakından takip ediyoruz"Medipol Başakşehir'de forma giyen ve bu akşam sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı mücadele edemeyecek olan Epureanu'nun kendileri için büyük bir eksiklik olduğunun altını çizen Cebanu, "Epureanu son 10 yıldır Moldova futbolunun önemli değerlerinden biri. Herkes için büyük bir rol model. Onun eksikliğini hissedeceğiz. Ama bunu yerine oynayacak arkadaşlar için fırsat olarak da görebiliriz. Onun bizimle birlikte sahada olmasını isterdik. Eğer Başakşehir lig sonunda şampiyon olursa bütün Moldova çok sevinecektir. Yakından Başakşehir'i takip ediyoruz" yorumunu yaptı.Cebanu, ileride Türkiye'de teknik adamlık yapmaya sıcak baktığını da belirterek, "Kendime büyük hedefler koymayı severim. Bu yolda da çalışırım. Şu an bunu konuşmak için erken. UEFA B lisansım var. İleride böyle bir yol karşıma çıkarsa seve seve Türkiye'de çalışmak isterim. Türkiye'de halk futbolu çok seviyor. Devlet futbola büyük yatırımlar yapıyor. Burada görev yapmak tatmin edici olacaktır benim için. Ama şu an bunu konuşmak için erken. Bunu zaman gösterecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR