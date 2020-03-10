Menü
Haberler ›› Güncel ››Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Güncel

Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.

10.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova 'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Moldova, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Güncel
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek