Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
10.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova 'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Moldova Büyükelçisi Croitor, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Moldova, Güncel
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