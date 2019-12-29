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Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

29.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:36 Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyeti Igor Dodon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Aralık 2019 tarihlerinde 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, 30 Aralık 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon başkanlıklarında Ankara'da yapılacak.

Görüşmelerde, Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da gündemde. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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