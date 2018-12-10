Moldova Cumhurbaşkanının Yetkileri 5. Defa Askıya Alındı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:52



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:52

Moldova'da Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un yetkilerini 5. kez askıya aldı.Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un parlamentoda kabul edilen kanunları reddetmesinin ardından Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu ve hükümet üyesi Demokrat Parti Milletvekilli Sergiu Sırbu, Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerinin 5. defa geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı. Moldova Cumhurbaşkanı, yasa olarak Parlamento'nun onayladığı herhangi bir yasayı yalnızca bir kez imzalamayı reddetme hakkına sahip.Dodon, yeni radyo ve televizyon yasası, 9 Mayıs'ın "Avrupa Günü" ilan edilmesi ve eski Kişinev Stadyumu arazisinin ABD Büyükelçiliğinin inşası için yapılan yasaları reddetmişti. - KİŞİNEV