Moldova'da Cumhurbaşkanının Yetkileri 5. Kez Askıya Alındı

Moldova
'da Anayasa Mahkemesi
, Cumhurbaşkanı
Igor Dodon'un yetkilerini 5'inci kez askıya aldı.
Moldova basınındaki haberlere göre Anayasa Mahkemesi, "radyo ve televizyon, güvenlik güçlerinin başbakanlığa bağlanması, 9 Mayıs'ın Avrupa Günü
olarak kutlanması ve Kişinev
Ulusal Stadyumu arazisinin ABD
'nin Kişinev Büyükelçiliğine devredilmesi"yle ilgili kanunları reddeden Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.
Bu tür durumlarda, cumhurbaşkanlığına parlamento başkanı veya Moldova başbakanı vekalet edebiliyor.
Dodon'un parlamentoda kabul edilen kanunları reddetmesinin ardından Moldova Parlamento
Başkanı Andrian Candu ve hükümet üyesi Demokrat Parti
Milletvekilli Sergiu Sırbu'nın Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Dodon'dan mahkeme kararına tepki
Cumhurbaşkanı Dodon, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek, kanunları kamu yararına olmadığı gerekçesiyle reddettiğini kaydetti.
Dodon, bu konuda taviz vermeyeceğini belirterek, "Moldova halkının bana bu konuda destek verdiğinden eminim. 24 Şubat 2019'daki parlamento seçimlerinden sonra tüm bu yasalar yürürlükten kaldırılacak." ifadesini kullandı.
Igor Dodon'un yetkileri, 2017 ve 2018'de 4 kez askıya alınmıştı.
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10 Aralık 2018 Pazartesi 14:36