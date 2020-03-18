Moldova'da Korona kaynaklı ilk ölüm
Moldova'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
18.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:08
Moldova 'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Moldova Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide korona virüsü tespit edilmişti.
Öte yandan Moldova parlamentosu geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. - KİŞİNEV
Dünya geneline yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Moldova Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide korona virüsü tespit edilmişti.
Öte yandan Moldova parlamentosu geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. - KİŞİNEV
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Moldova, Güncel
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