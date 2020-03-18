Moldova'da koronavirüsten ilk ölüm: Olağanüstü hal ilan edildi
Moldova'da, 61 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
18.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:09
Moldova 'da, 61 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Vaka sayısının 30'a yükseldiği ülkede olağanüstü hal ilan edildi.
Moldova'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Moldova Sağlık Bakanı Viorika Dumbrevyanu, İtalya'dan dönen 61 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, hastanın ayrıca diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunduğunu açıkladı.2 AYLIĞINA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİMoldova'da şu ana kadar 30 koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı. Moldova Parlamentosu, 15 Mayıs tarihine kadar olağanüstü hal ilan etti.
Moldova'da daha önce yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanmış, ülke sınırları kapatılmış, okullar tatil edilmiş, eczaneler, gıda marketleri ve akaryakıt istasyonları dışındaki tüm işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş ve toplu etkinlikler yasaklanmıştı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Moldova, Dünya
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