Moldova'da yeni hükümet göreve başladı

Moldova'da Başbakan İon Kiku yönetimindeki yeni hükümet göreve başladı.

Sosyalist Partili ve Demokrat Partili 62 meclis üyesinin oyuyla seçilen Başbakan Kiku, Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Dodon, kabulün ardından düzenlediği basın toplantısında, gerçekleştirilecek projelere ilişkin bilgi vererek, ülke ekonomisini geliştirmeyi ve halkın hayat standardını iyileştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Moldova'da Başbakan Maya Sandu'nun başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminden sonra Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok ACUM DA şi PAS'ın kurduğu koalisyon hükümeti, geçen hafta güvensizlik oylamasıyla düşürülmüştü.

Başbakan Kiku da geçen hafta Parlamentoda yapılan oylama sonucunda yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Kaynak: AA