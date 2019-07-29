Moldova heyetinden Trabzon'a ziyaret

Moldova
'nın Ankara
Büyükelçiliği heyeti, iki ülke arasındaki karşılıklı işbirliği imkanlarıyla ilgili Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.
Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi
ve Ticaret Müsteşarı Calin Gheorghita, Moldova Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bürosu 2. Katibi Tatiana Çelebi ve Birinci Sekreteri Corina Prigorschi, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Calin Gheorghita, Gagavuz Türklerinin bulunduğu Moldova ile Türkiye arasında birçok ortak kültürel bağ olduğunu ifade ederek, "Bu kültürel bağlarla güçlenen ilişkileri ekonomik ve ticari olarak da geliştirmeliyiz. Her iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasında bu yönde çalışmalar yapılabilir." dedi.
Hacısalihoğlu ise ekim ayında yapılması planlanan 4. Uluslararası İpekyolu İş Adamları Zirvesi'ne Moldova'dan da hükümet yetkilileri ve iş adamlarını davet ederek, "Turizmle başlayıp ticaret ile devam ederek ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. İki ülke ticaret odaları arasında etkin bilgi akışı organize edilerek, iş adamlarının kontak kurması ve böylece ticaretin gelişmesi sağlanabilir. TTSO bölgedeki ülkelerle birçok etkin Avrupa Birliği Projesi yürütmektedir. Bu tür projelerde çok tecrübeli olan odamızla işbirliği yapabilirsiniz." diye konuştu.
Hacısalihoğlu, konuk heyete, Trabzon'un tarihi ve ticari önemiyle ilgili bilgiler verdi, TTSO'yu tanıttı. Moldova Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bürosu 2. Katibi Tatiana Çelebi ve Birinci Sekreteri Corina Prigorschi tarafından ülkedeki yatırım imkanlarıyla ilgili bir sunum da yapıldı.
"Türkiye ile toplam ticaretimiz 446 milyon dolar seviyesinde"
Prigorschi, Moldova'nın 43 uluslararası ticaret anlaşmasına üye olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Avrupa Birliği ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeyle serbest ticaret anlaşmalarımız var. Moldova hem iş gücü hem de devlet destekleri bakımından yatırıma çok uygun bir ülke. Türkiye ile toplam ticaretimiz 446 milyon dolar seviyesinde. Moldova'nın Türkiye'den ithal ettiği ürünler arasında sebze – meyve, ilaç endüstrisi ürünleri, tekstil, sentetik, otomotiv yan sanayi ürünleri yer alıyor. Türkiye'ye ihracatımız ise gün geçtikte artıyor. 2018'de Moldova'dan Türkiye'ye 107 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2019'un ilk 5 ayında bu rakamı aşarak 112 milyon dolara ulaştık. Moldova'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamaması, sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, iş dünyasının da kolay seyahat etmesini ve ticaret yapmasını sağlıyor. Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ürünler arasında ayçiçeği tohumu, kumaş, mısır ve buğday, alüminyum ürünleri ve profil, etil alkol ve yaş-sebze meyve üst sıralarda yer alıyor."
Prigorschi, Moldova'nın bölgedeki en rekabetçi vergilendirme sistemine sahip olduğunu da vurgulayarak, "KDV ve kurumlar vergisinde yatırımcılara önemli avantajlar sunuyoruz. Saatlik işçi ücreti 1,8 avro ile bölge ülkeleri arasında en düşük seviyede. Yabancı yatırımcılar başta olmak üzere girişimciliği destekliyoruz. Yeni iş kurarken istenen evrakları 400'den 150'ye indirerek bürokrasiyi azalttık. Ayrıca işletmelerin tek noktadan bir günde kurulabilmesine olanak sağlayan bir sistem uyguluyoruz. 7 serbest bölgemiz var. En az 1 milyon dolarlık yatırım yapanlara 3 yıl boyunca KDV ve Kurumlar Vergisi yüzde sıfır olarak uygulanıyor. Güvenlik dahil her türlü altyapı hizmetleri tamamlanmış serbest bölgelerimizde metrekare başına fiyat 0.15 ile 3,5 avro arasında değişiyor. Moldova'da tarım ve gıda işleme, tekstil ürünleri, ayakkabı ve deri, otomotiv ve makine üretimi, bilgi iletişim teknolojileri ve turizm önemli yatırım alanları arasında. Ayrıca hayvancılık konusunda da işbirliği yapılabilir." diye konuştu.
Moldova Büyükelçiliği heyeti, 13 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında "Moldova İş Forumu" düzenleneceğini de vurgulayarak, Trabzonlu iş adamlarını aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını vurguladılar.
Ziyaretin ardından Hacısalihoğlu, heyete günün anısına plaket sunarken, Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Calin Gheorghita da ülkesine özgü hediye takdim etti.