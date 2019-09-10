Moldova - Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? (Milli maç canlı yayın)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak Andorra'yı 1-0 mağlup eden millilerimiz grupta 12 puana sahip ve ikinci sırada yer alıyor. Milli takım, deplasmanda galip gelip rakiplerinin puan kaybetmesi halinde lider olabilecek. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayın bağlantısı ve detaylar haberimizde.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYINI

MOLDOVA İLE TÜRKİYE 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi. İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Moldova: Alexei Coselev, Oleg Reabcuik, Igor Armas, Catalin Carp, Dinu Graur, Artur Ionita, Eugeniu Cebotaru, Radu Ginsari, Alexandru Suvorov, Victor Mudrac, Vadim Cemirtan.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun.