Haberler » Güncel » Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı - Haber

Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı

Moldova'dan Ukrayna'ya kaçak yollarla girmeye çalışan bir Türk vatandaşı ve bir Moldova vatandaşı, sınır muhafızlarınca yakalandı.

09.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:01Moldova-Ukrayna sınırında Türk vatandaşı yakalandı
'dan 'ya kaçak yollarla girmeye çalışan bir Türk vatandaşı ve bir Moldova vatandaşı, sınır muhafızlarınca yakalandı.

Ukrayna'nın Moldova sınırlarında, sınır ihlalinin yapıldığı istihbaratını alan Belgorod-Dnestrovskiy Sınır Muhafızlar Birimi, bölgede kameralarla ve köpeklerle yaptığı operasyonda bir Türk vatandaşını bir de Moldova vatandaşını kıskıvrak yakaladı. Yakalanan Türk vatandaşının, Ekim ayında yine sınır ihlali sebebiyle gözaltına alındığı ve ülkeye girişinin 5 yıl yasaklandığı anlaşıldı. 45 yaşındaki Moldova vatandaşını ise Luçinske Sınır Muhafızları tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Moldova vatandaşına da sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl ülkeye giriş yasağı kondu. Yakalandığı bölgeden Kuçurgan Sınır Kontrol Noktası'na getirilen vatandaş, Moldovalı muhafızlara teslim edildi.

Geçtiğimiz aylarda ise Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk vatandaşlarının sınırda yaşadıkları problemlerle ilgili Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirmişti. - KİEV

Ukrayna, Moldova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:13:07