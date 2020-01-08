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Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı

Kahramanmaraşlı bir Türkle Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı.

08.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:04Moldovalı gelin Nicolea, Müslüman olup Meryem adını aldı
Kahramanmaraşlı bir Türkle 'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "" ismini aldı.
Çalışmak için ilçesinden Almanya'ya giden Emrah Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.
Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğüne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi. Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, "Meryem" adını aldı.
Müftü Balta, yaptığı konuşmada, "Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum." dedi.
Hayrullah Balta, daha sonra Meryem Çoban'a ihtida belgesini takdim ederek, çiftin dini nikahını da kıydı.

Almanya, Meryem, Afşin, Güncel

Kaynak: AA

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