Haberler » Güncel » Moldovalı hırsızlık şüphelileri kamerada - Haber

Moldovalı hırsızlık şüphelileri kamerada

FATİH'te 4 ayrı iş yerinden toplam 750 bin lira çalan Moldovalı 3 kişiden 1'i yakalandı.

10.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:45Moldovalı hırsızlık şüphelileri kamerada
FATİH'te 4 ayrı iş yerinden toplam 750 bin lira çalan Moldovalı 3 kişiden 1'i yakalandı. Kick boksçu İvan B. gözaltına alınırken, polis diğer 2 şüpheliyi arıyor.  Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği son aylarda  4 iş yerinden toplam 750 bin lira çalınması üzerine soruşturma başlattı.  Polisin yaptığı çalışmalar sonucu hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların kameralara sprey sıkarak  bozmaya çalışmaları, kasaları bir çuvala koyarak dışarı çıkarmaları yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri çalışmada kimliğini belirlendikleri İvan B. adlı şüpheliyi yakalamak için bir eve baskın yaptı.  Hırsızlık şüphelisi  İvan B.(26)  ile  baskın sırasında evde bulunan kız arkadaşı Chistina G.(20) ile Janna G.(40) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada boş bir kasa ile 10 bin lira ele geçirildi.

Soruşturma sırasında 4 yıl önce Türkiye'ye geldiği tespit edilen İvan B.'nin ülkesinde kick boksçu olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesabında İvan B.'nin antrenman yaparken görüntüleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli İvan B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı .Chistina G.ile Janna G.ise serbest bırakıldı. Polis İvan B. ile hırsızlığı yapan diğer 2 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.


- İstanbul

Hırsızlık Büro Amirliği, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 Aralık ayının Parlayan Yıldızları Sezin Ege Kabaklı ve Elif Spor oldu - Haber
16:18 Köylülerin mozaik sevinci - Haber
16:18 Alfa Romeo'da yılın son fırsatı - Haber
16:14 Başkan Güder, sorunları yerinde dinledi - Haber
16:14 Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:27:37