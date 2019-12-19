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Moldovalı komşusunu çakıyla öldüren sanığın davasında mütalaa

Komşusu Tatiana Açan'ı (54) para vermediği için çakıyla öldürdüğü iddia edilen Ali G.'nin (21) yargılandığı davada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) rapor geldi.

19.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:44Moldovalı komşusunu çakıyla öldüren sanığın davasında mütalaa
Komşusu Tatiana Açan'ı (54) para vermediği için çakıyla öldürdüğü iddia edilen Ali G.'nin (21) yargılandığı davada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) rapor geldi. BTK'den gelen raporda maktul ve sanığın telefon numaraları arasında hiçbir arama ve mesaj kaydının olmadığı belirtildi. Sanık Ali G.'nin ilk duruşmada maktul ile olaydan 3-4 ay önce ilişkisi olduğunu, ayda bir konuşup mesajlaştıklarını öne sürmüştü. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bağcılar'da 21 Şubat 2018 günü komşusu ve annesinin arkadaşı olan Moldova asıllı Tatiana Açan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali G.'nin davasına devam edildi. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu Ali G. getirilirken, Tatiana Açan'ın kocası Kartal Açan ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali G.'nin ilk duruşmada maktul ile olaydan 3-4 ay önce ilişkisi olduğunu, maktulden ayrılmak istediğini ve aralarında çıkan tartışmada yumruk atarken elindeki çakının maktulün boynuna saplandığını iddia etmişti. Hakimin sanığa telefonla konuşup konuşmadıklarını soru sorması üzerine, sanık ayda bir konuşup mesajlaştıklarını öne sürmüştü.

Mahkemenin sanık ile maktul arasında telefonla bir iletişim olup olmadığına dair istediği rapor, duruşma arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) geldi. BTK'den gelen yazıda geriye yönelik maktul ve sanık arasında arama ve mesaj kayıtlarının olmadığı belirtildi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaasında sanığın soruşturma aşamasında suçunu itiraf ettiği, hakim karşısında ise ifade değiştirdiğini belirterek BTK'den gelen rapora göre de maktul ve sanık arasında hiçbir arama ve mesaj kaydının çıkmadığına değindi. Savcı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek "Tasarlayarak" ve "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanığa, "Nitelikli yağma" suçundan da 15 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme, sanık Güney ve avukatına son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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