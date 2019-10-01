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Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldovalı Anna Gavrilova (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

01.10.2019 14:48Moldovalı turist, otel odasında ölü bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldovalı Anna Gavrilova (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Moldova uyruklu Anna Gavrilova, dün akşam saatlerinde otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Anna Gavrilova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anna Gavrilova'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Anna Gavrilova'nın bir süre önce düşmeye bağlı rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanede ameliyat olduğu, 3 gün önce de taburcu edildiği kaydedildi.



Mahmutlar, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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