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Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı

Adana'da uyuşturucu kuryeliği yaptığı iddia edilen Moldovalı bir kadın gözaltına alındı. Kadının üzerinde metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

01.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:20

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde Moldova uyruklu kadın ile bir erkeğin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen narkotim ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 38 yaşındaki Lilia Zmeu adlı kadını ve Kemal D.'yi (38) gözaltına aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı aramada metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Türk zanlının kadına kuryelik yaptırdığı ileri sürülerken, ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Kemal D. tutuklandı. Moldovalı kadın ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kadın, uyuşturucu kullanmadıklarını, ilaç aldıklarını öne sürdü.

Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı

Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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