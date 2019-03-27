Moliere'in Meşhur Oyunu "Cimri" Seyirciyle Buluşuyor

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Fransız komedi yazarı Moliere'in 1668 yılında kaleme aldığı "Cimri" oyunu, Erzurum'da seyirci ile buluşacak.Moliere'in orijinal adı "L'Avare" olan meşhur "Cimri" oyunu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyircinin karşısına çıkacak.Emrah Çılgı'nın yönetmenliğinde sahne alacak oyunda Abdülhamit Duman, Gonca Çılgı, Kenan Uz, İskender Yeşilçayır, Taha Gedik, İlyas Bebek, Elif Yıldırım, Azime Hüseyinağaoğlu, Zehra Kılıç, Enes Yatkın, Ali Aras, Murat Demir, Emirhan Çaykesen, Sedanur Erdik, Feyza Doğan, Fatma Kaya, Yusuf Dayı sahne alacak.17. yüzyıl Paris Burjuvazisi'nin içinde bulunduğu durumu anlatmak amacıyla Moliere tarafından 351 yıl 5 perdelik yazılan oyun, tek perde olarak Erzurumluların karşısına çıkacak.Kentte bu akşam 19.00'da sahnelenecek oyun, pazartesi ve salı günleri aynı saatte ücretsiz izlenebilecek.- "Cimri" oyunuTeması cimrilik olan oyunun konusu, Harpagon karakteri özelinde cimri bir adamın düştüğü gülünç durumlar, sergilediği tuhaf davranışlar ve bunlardan çıkarılacak derslerden oluşuyor. Oyunda ayrıca, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen, çok zengin ama hastalık derecesinde cimri olan Harpagon'un davranışları, komedi tarzında eleştirilerek sergileniyor.Türk edebiyatına çevrilen ilk Batılı eserler arasında gösterilen Cimri, ilk kez Ahmet Vefik Paşa tarafından "Azarya" adıyla Türkçeye uyarlandı. İsmail Hami Danişment tarafından 1938 yılında ilk tam çevirisi yapılan oyun, 1961'de Yaşar Nabi Nayır tarafından yeniden çevrildi. 1983'de de Sabahattin Eyüboğlu oyunun yeni bir çevirisini Türkçeye kazandırdı.