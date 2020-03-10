Moliere'in ünlü "Cimri" oyunu İKÜ'de
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fransız oyun yazarı Moliere'in ünlü "Cimri" oyununu, seyircisiyle buluşturuyor.
10.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:36
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fransız oyun yazarı Moliere 'in ünlü "Cimri" oyununu, seyircisiyle buluşturuyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden (İKÜ) yapılan açıklamaya göre, Başrolünde Serkan Keskin'in oynadığı Moliere'in ünlü "Cimri" oyunu, 19 Mart Perşembe akşamı, saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.
"Cimri" oyunu
Moliere tarafından şiiri andıran düz yazı şeklinde yazılan "Cimri", geleneksel komedinin kalıplarının dönüşüme uğratıldığı bir oyun olarak ilk kez 1668 yılında sahnelendi. Semaver Kumpanya tarafından da dört sezondur seyirciyle buluşturulan oyun, klasikleşmiş bu hikayeyi, kimseyi yargılamak istemeyen, tüm haklılıkları görmek ve göstermek üzerine kurulu bir pencereden bakarak anlatıyor. Olayları kişiler üzerinden değil tüm evin işleyişi üzerinden izletme yoluna gidilen oyunun yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor. Başrolünde Serkan Keskin'in yer aldığı "Cimri"de Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya gibi isimler de rol alıyor. Çevirisi Sabahattin Eyüboğlu tarafından yapılan oyunun dramaturjisi Bilgesu Kasapoğlu'na, ışık tasarımı Utku İnan'a, dekor tasarımı yönetmen Tansu Biçer'e, müzikleri Okan Kaya ve Ömer Öztüyen'e, kostüm seçimleri ise Bade Yavuz'a ait.
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden (İKÜ) yapılan açıklamaya göre, Başrolünde Serkan Keskin'in oynadığı Moliere'in ünlü "Cimri" oyunu, 19 Mart Perşembe akşamı, saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.
"Cimri" oyunu
Moliere tarafından şiiri andıran düz yazı şeklinde yazılan "Cimri", geleneksel komedinin kalıplarının dönüşüme uğratıldığı bir oyun olarak ilk kez 1668 yılında sahnelendi. Semaver Kumpanya tarafından da dört sezondur seyirciyle buluşturulan oyun, klasikleşmiş bu hikayeyi, kimseyi yargılamak istemeyen, tüm haklılıkları görmek ve göstermek üzerine kurulu bir pencereden bakarak anlatıyor. Olayları kişiler üzerinden değil tüm evin işleyişi üzerinden izletme yoluna gidilen oyunun yönetmenliğini Tansu Biçer üstleniyor. Başrolünde Serkan Keskin'in yer aldığı "Cimri"de Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya gibi isimler de rol alıyor. Çevirisi Sabahattin Eyüboğlu tarafından yapılan oyunun dramaturjisi Bilgesu Kasapoğlu'na, ışık tasarımı Utku İnan'a, dekor tasarımı yönetmen Tansu Biçer'e, müzikleri Okan Kaya ve Ömer Öztüyen'e, kostüm seçimleri ise Bade Yavuz'a ait.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Moliere'in ünlü "Cimri" oyunu İKÜ'de
Etiketler : İstanbul Kültür Üniversitesi, Serkan Keskin, Moliere, Güncel
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