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"Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" dağıtıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu.

03.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı tarafından ilk kez bu yıl verilmeye başlanan "Molla Fenari İslam Araştırmaları Teşvik Ödülleri" sahiplerini buldu.
BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitede gerçekleştirilen törende konuşan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, lisansüstü çalışmaların kalitesini artırmak için ödül törenini düzenlediklerini belirtti.
Uygulamanın gelecek yıllarda da devam ederek kalıcı hale gelmesini istediklerini ifade eden Prof. Dr. Kemikli, üniversitede en iyi eğitimi vermeye gayret ettiklerini söyledi.
"Doktora" kategorisinde Kadriye Durmuşoğlu, "Doktora Mansiyon" kategorisinde Osman Arpaçukuru, "Yüksek Lisans" kategorisinde Sümeyye Asa, "Yüksek Lisans Mansiyon" kategorisinde ise Gizem Yakışır ödüle layık görüldü.
Öğrenciler, belgelerini protokolün elinden aldı.
Ödül törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Müftüsü İzani Turan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören öncesinde Dr. Öğretim Üyesi Turgay Gündüz de "İlahiyat Araştırmalarında Kalite ve İlahiyat Studies" konulu bir sunum yaptı.

Uludağ Üniversitesi, Molla Fenari, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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