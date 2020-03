VM Medical Park Bursa Hastanesi, hem misafirlerinin hem de çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Kadına değer veren çalışmaların her zaman yanındayız" dedi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde renkli etkinliklere imza atıldı. Lobide kurulan stantta ikramlar eşliğinde misafirlere kadın sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Konferans salonunda ise hastanenin kadın çalışanlarına yönelik makyaj workshop etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinlikte de kadınlara sağlıklı makyaj teknikleri anlatıldı. Pınar Şahin'in eğitmenliğinde de 20 Mart'a kadar sürecek 'Kadın, Emek ve Sanat' adıyla kağıt rölyef sergisi izlenime açıldı. Her üç etkinliğe de kadın hekimler, çalışanlar, hastalar ve hasta yakınlarının ilgisi yoğun oldu.Etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada 8 Mart'ın sadece renkli etkinliklerle kutlanan bir gün olmadığını vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Sağlık sektöründeki bir kadın yönetici olarak her zaman gururlanarak dile getirdiğim bir veri var. O da bağlı olduğumuz MLP Care grubu içinde yüzde 65 kadın çalışan oranıyla 'Kadın Dostu Hastane' unvanına sahip olmamız. Bu, sağlık hizmetlerimizi sürdürürken bizi ayrıca gururlandıran bir nokta. Kadınların hem evlerinde hem de çalıştıkları ortama çok önemli katma değerler sunduklarının toplumun her kesimi tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu sebeple de sık sık hastanemizde kadınlarımızın emeklerinin ekonomiye can verdiği etkinliklere gönüllü olarak ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca seminer, panel, sempozyum, konferanslarla da kadına verdiğimiz değeri pekiştiriyoruz. Kadınlarımızın yararına olan çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA