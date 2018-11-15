'Mollaarap'ta Samimi ve Gayretliyiz'

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Mollaarap Mahallesi'nde yaşanan toprak kayması riski nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşları ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bölgede devam eden zemin iksa çalışmaları ve uygulamaların tamamlanmasıyla izlenecek yol hakkında bilgi verdi. Mollaarap Mahallesi'nde bir firmanın inşaat çalışması esnasında 23 Ocak 2018 günü yaşanan heyelan tehlikesinin ardından zaman kaybetmeden belediye olarak harekete geçildiğini hatırlatan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından tutulan zabıtla ruhsatsız inşaat kazı sahası mühürlenmişti. Yaşanan üzücü olayın ardından bölgede daha tehlikeli durumlarla karşılaşmamak adına derhal yapılması gerekenleri uygulamaya koyulduk. Risk taşıyan evlerin tahliyesini zaman kaybetmeden gerçekleştirmiştik. Aynı gün ruhsat ve projelere uygun hareket etmeyen inşaatın yapı müteahhidi ve yapı denetim firmaları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yasal işlemlerin uygulanması hususunda yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 25 Ocak'ta yapı seviye tespit zaptının tutulmasıyla inşaat mühürlenmişti. Heyelan riski taşıyan bölgede projedeki gibi toprağın yapısını bozmadan fore kazık uygulamasının ardından kazı çalışması yapılsaydı, büyük olasılıkla bu toprak kayması riski yaşanmayabilirdi. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması oldu" dedi.

BİLİMSEL TEKNİKLER UYGULANDI

Yer radarı ölçümleri, elektrotlu rezistivite çalışmaları ve derin sondaj yaparak bilimsel tekniklere uygun olarak yapılması gereken uygulamaları belirlediklerini dile getiren Başkan Edebali, "Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgeye girişler kontrol altına alınarak kriz merkezi oluşturmuştuk. Akademisyenleri davet ederek yaptığımız görüşmelerde, bölgede ne tür çalışmalar yapılması gerektiği, arazinin yapısı, toprak kaymasının hareketi ve ne kadar alanı etkileyebileceğinin risk analizini yaptık. Yer radarı ölçümleri gerçekleştirdik. Ön incelemenin ardından 12 güzergahtan profil hatları boyunca veriler topladık. Tüm veriler doğrultusunda 952 metrede yer radarı ölçümleri yaptık. Yetkin firmalara elektrotlu rezistivite çalışmaları yaptırdık. En sağlıklı verilerin tespiti için de derinlere inerek sondaj ve proje çalışması yaptık. Bunların neticesinde yapılması gereken uygulamaları bilimsel teknikler doğrultusunda belirledik" ifadelerini kullandı.

'ZEMİN HAREKETLERİ DURDU'

Yapılan detaylı çalışmalar ve fore kazık uygulamalarından gelen analizler ışığında zeminde herhangi bir hareketin olmadığını raporlarla tespit ettiklerini belirten Başkan Edebali, "Bölgede dört kademede fore kazık projesi yapıldı. Birinci kademede yerin 18 metre derinliğine 100 santimetre çapında 47 adet fore kazık uygulaması yapılırken, ikinci kademede 22 metre derinliğe 80 adet 100 santimetre çapında fore kazık çakıldı. Üçüncü kademede yine 22 metre derine 106 adet 100 santimetre çapında fore kazık çakılırken, dördüncü kademede de 18 metre derine 68 adet 100 santimetre çapında fore kazık uygulaması yapmak için çalışmalara başladık. İlk günden itibaren uygulanan ve yerin hareketini ölçen inklinometre ölçümleriyle, çalışmaların başladığı andan bu yana gerçekleştirdiğimiz uygulamaların doğru olduğunu ve zeminde herhangi bir hareketin olmadığını raporlar sonucunda tespit ettik" diye konuştu

BÖLGEDE İKAMET DEĞERLENDİRİLİYOR

Belediye olarak gerçekleştirilen hassas çalışmaların tamamlandığında ve zeminin eski durumundan daha iyi hale geldiğinde, akademisyenlerin de vereceği rapora göre bölgede ikamet hususunda ortak nihai kararın verileceğini vurgulayan Başkan Edebali, "Mağdur olan vatandaşlarımıza kira desteğinde bulunmayı sürdürüyoruz. Son iki aydır da bölgeyle ilgili nasıl bir plan oluşturulması gerektiği hakkında çalışmalar yapıyoruz. Akademisyenlerden gelecek rapora göre, aynı bölgede yapılacak yeni konutlarda hemşehrilerimizin, kendi komşularıyla yaşayabilmesi en büyük temennimiz. Evi hasar gören vatandaşlarımızın zemin güvenliği sağlanmış bölgede tekrar yaşaması önceliğimiz. Süreci çok hassas bir biçimde yönetiyoruz.Belediye olarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi hususunda samimi ve gayretliyiz" ifadelerini kullandı.