Moloz dökerek çevreyi kirletenlere ağır ceza

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir için çalışmaları ı sürdüren Nevşehir Belediyesi, günlük rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik faaliyetlerinin yanı sıra çevre temizliği konusunda hayata geçirdiği projelerle de farkındalık yaratmaya çalışıyor. Yaz aylarında başlatılan temiz çevre kampanyası ile birlikte il merkezindeki yol kenarlarına ve boş arazilere atılan molozları yoğun bir mesai harcayarak iş makinaları yardımı ile kaldıran belediye ekipleri, alınan tüm tedbirlere karşın zaman zaman rastlanan kaçak dökümlere karşı ciddi cezalar uygulamaya başladı.

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; belediye tarafından hafriyat döküm alanı olarak belirlenen Karayolları Asfalt Plenti yakınlarındaki ve Fen İşleri Müdürlüğü garajı arkasındaki alanlar dışında alınan karar ile birlikte bundan böyle yol kenarlarına ve boş arazilere rastgele moloz ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince en üst sınır olan 9 bin 898 TL para cezası uygulanacağı, moloz sahibi şirketlere ise 16 bin 510 lira ceza kesileceğini, ayrıca söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masrafında kişilerden tahsil edileceğini bildirildi.

Çevre kirliliğine asla müsaade edilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek moloz döken kişilerin Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı merkezi ile 0537 850 50 50 numaralı WhatsApp iletişim hattına bildirmelerini istedi.