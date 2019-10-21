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MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı

NEW ABD'nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.

21.10.2019 23:20MoMA, 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı
NEW ABD'nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.
15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan MoMA ziyaretçilere açıldı.
Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.
Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.
New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Kaynak: AA

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