Moments/anlar" Projesi Londra'da Finale Kaldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak'ın araştırmacı olarak görev yaptığı "Moments/Anlar" projesi, toplumsal etkileşim alanında finale kaldı.İngiltere Kadın Platformu yönetiminde, Queen Mary Üniversitesi Klinik Psikologu Özlem Eylem'in yürütücülüğünde Queen Mary Üniversitesi Mind in Society Centre (Londra) Lifetime Learning Charity (Londra), Hercules Construction (Londra), Yrosho Film (Türkiye), Kadınsal Hareketler Bunlar (Türkiye), İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdinç Öztürk ve Psikiyatrist Dr. Aynil Yenel tarafından desteklenen "Moment/Anlar" projesi, Queen Mary Üniversitesi tarafından "Toplumsal Etkileşim" kategorisinde finale kalan 3 proje arasına girdi.Proje hakkında bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Şarlak, "Moment/Anlar" projesine göre intihar, önlenebilecek bir davranış. İnsanların intihar eğilimini artıran etkenlerin belirlenerek ortadan kaldırılması "birincil düzey önleme" hedefi olarak belirlenir. Tıbbın her alanında olduğu gibi, birincil önleme toplum düzeyinde uygulanır ve bir hastalık ya da belirtinin ortaya çıkmasının engellenmesi en verimli yaklaşımdır. İntiharın birincil düzeyde önlemesinde temel odak, toplum içerisindeki intihar eğilimlerini azaltmaktır. Birincil önleme, çevresel risk etkenlerinin azaltılması ve kişisel kaynakların artırılması ile mümkündür. İntihar olgularının yaklaşık yüzde 90'ına bir ruhsal hastalık eşlik etmektedir. Bu nedenle ruhsal hastalıkların erken dönemde saptanması ve intihar riski olan bireylerin uygun şekilde tedavi edilmesi ayrı bir önem kazanmaktadır. Ancak, intiharla ilişkili damgalanma, intiharların saklanması, riskli bireylerin uygun ruh sağlığı hizmetlerine ulaşmasını engellemektedir. Toplumun ruhsal hastalıklar ve intihar konularında sağlıklı bilgilenmeleri bu damgalanmayı azaltacaktır. Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelerin ulusal intihar önleme programları olmasının önemine vurgu yapmaktadır. İntiharları önlemeye yönelik, intiharın psikolojik ve sosyal boyutlarını içine alan kapsamlı projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Moments/Anlar projesi ile toplumun ruhsal hastalıklar ve intihar konusunda bilgilendirilmesi için başta sivil toplum kuruluşları, siyasetçiler, eğitimciler, avukatlar, ruh sağlığı uzmanları aracılığıyla kendini ifade edemeyen insanlara içindeki gücü fark etmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir" dedi. - MUĞLA