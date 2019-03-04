Momo'nun Simgesi Haline Gelen Heykelin Yaratıcısı: Momo Öldü, Laneti Kalktı

İntihar oyunu Mavi Balina'ya benzer bir sanal şiddet oyunu lduğu öne sürülen 'Momo'nun simgesi heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini açıkladı.The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" dedi.Aiso, heykelin insanları korkutmak için kullanılmasından dolayı da kendini suçlu hissettiğini söyledi.Oyunda kullanılan patlak gözlü ve soluk ciltli kızın fotoğrafı, Aiso'nun 2016 yılında sergilenen 'Kuş Kadın' adını verdiği heykeline ait.Momo hakkında ne biliniyor?Arjantin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğun Whatsapp mesajlaşma platformu üzerinden yayılan oyunun etkisiyle intihar ettiği iddiası uluslararası basında haber olmuştu.Bu iddia doğrulanmadı ancak Momo'nun YouTube videolarına sızdığı haberleri ile sonrası çeşitli ülkeler aileleri uyarmaya başladı.Ancak Momo'nun aslında varolmayan bir 'intihar oyunu' olduğunu ve medyanın sansasyonel haberler için gerçekleri çarpıttığını söyleyenler var.İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde, bir WhatsApp kullanıcısının yaratıldığı numaranın temasa geçtiği kişilere rahatsız edici fotoğraflar yolladığı öne sürülüyor. Korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.Momo'nun kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaştığı da iddialar arasında.YouTube yetkilileri ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını söylüyor.İngiltere'de Momo'yla ilgili endişeler geçen hafta Facebook'ta en çok paylaşılan içerikler arasındaydı. Ülkede bazı okullar velilere çocuklarını Momo'dan nasıl koruyabileceklerine dair bir bilgilendirme mektubu gönderdi.'Gereksiz bir panik havası'Öte yandan internet güvenliği ve çocuklara yardım örgütü uzmanları Momo konusunda gereksiz bir panik havasının yaratıldığı görüşünde.Samaritans ve NSPCC adlı yardım kuruluşları, İngiltere'de Momo yüzünden zarar gören kimsenin olmadığına, "çocukları kendilerine zarar vermeyi düşünmeye sevk edebileceği" için bu haberlerin daha riskli olabileceğine dikkat çekti.İnternet Güvenliği Merkezi medyaya "sahte haber" yaymakla suçlarken çocuklara yardım örgütü NSPCC'nin açıklamasında "Bizi arayan medya mensuplarının sayısı, çocukları için endişelenen ailelerin sayısından fazla" dedi.Samaritans adlı örgüt ise medyayı intiharlarla ilgili haberlerin verilmesine dair kurallara uyması çağrısı yaptı.