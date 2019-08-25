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Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!

Fransa Liginin 2. haftasında Monaco, Henry Onyekuru'nun bir asist, İslam Slimani'nin bir golle oynadığı maçta Nimes ile 2-2 berabere kaldı.

25.08.2019 18:16 Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!

İlk iki maçından puansız ayrılan Monaco ile Nimes, Ligue 1'in üçüncü haftasında karşı karşıya geldi. Monaco, 39. dakikada geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Onyekuru'nun asistinde eski Fenerbahçeli Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

MONACO LİGDEKİ İLK PUANINI ALDI

Ev sahibi Monaco, 45+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Jemerson'un 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü kaybeden Monaco, rakibin gollerine engel olamadı. Nimes, 70. dakikada Romain Philippoteaux ve 82. dakikada Ahoueke Denkey'nin bulduğu gollerle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi. Bu sonuçla iki takım da ligdeki ilk puanlarını elde etti.


Henry Onyekuru, İslam Slimani, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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