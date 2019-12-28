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Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim'in görevine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.

28.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:54 Monaco'da Jardim dönemi bitti, Moreno göreve getirildi
1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim'in görevine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim'in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.
Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor.
Monaco'da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry'nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.
45 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

Leonardo Jardim, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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