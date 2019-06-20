20.06.2019 09:57
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Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin bile dikkatini çeken Abdülkadir Ömür için Monaco devreye girdi. Fransız devinin Abdülkadir için 16 milyon +3 milyon euro bonus, toplam 19 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fransız ekibi Monaco, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açtı. Kırmızı-Beyazlılar, Karadeniz ekibine tam 16 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus teklif etti.

MONACO'DAN 16 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Güneş'te yer alan habere göre; Trabzonspor'un parlayan yıldızı Abdülkadir Ömür Avrupa devlerini peşine taktı. Benfica ve Schalke'nin ardından şimdi de Fransız ekibi Monaco genç oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı. Fransız ekibinin yöneticileri, futbol otoriteleri tarafından geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen Abdülkadir için Trabzonspor ile masaya oturdu ve tam 16 milyon euro bonservis teklif etti.

FİYAT YÜKSELTECEKLER

Monaco idarecileri, 19 yaşındaki futbolcu için 16 milyon euronun yanı sıra 3 milyon euro bonus ve oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 15 pay önerdi. Gelecek sezon zirve yarışı vermek isteyen Trabzonspor cephesiyse teklife olumlu yaklaşmadı. Monaco'nun ilerleyen günlerde Abdülkadir Ömür için daha cazip bir teklif getirmesi bekleniyor. Abdülkadir, geride kalan sezonda 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Monaco'dan Abdülkadir Ömür için 19 milyon euroluk teklif

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Avrupa, Trabzonspor, Abdülkadir Ömür, Spor

YORUMLAR (5)
İZMİTLİ:BU TEKLIFIN NESI IYI ELIN OGLU FELIX I 120 MILYONA SATIYO BIZIM COCUKLARIN NE EKSIGI VAR ONLARDAN HATTA FAZLASI VAR ALDULKADIR EN AZ 45 YUSUFTA 40 BIZIM PIYASADA OLDUGU ICIN AVRUPADA OLSA 150
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CIVIRCIK...:Ulan Ayı Volkan transfer oluyor sandım, meğer Abdülkadirmiş. . . :D
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TURHAN:Türkiye'' de alt yapıdan adam gibi futbolcu yetiştiren tek kulüp Trabzonspor helal olsun
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MENAGER:yıllık ücretlerine yapılan zam az, kafaları rahatlatılmalı, 2 milyondan fazla verilmeli, seneye satılmalı
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ELİF NUR:yusuf ve abdülkadir porto veya ajax ta olsaydı 40-45 milyondan aşağı vermezlerdi, akıllı olup bu yıl ilk 2 ye zaten girer takım, avrupadada yarı finali gördülermi bunun 2 katından fazla ederler, hemde adam gibi klüpler ister o zaman, tuncay şanlı gibi avrupanın köy takımlarına gidip kariyerleri biteceğine
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