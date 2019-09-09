Monaco'dan Abdülkadir Ömür için çılgın teklif!

Trabzon sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Bir başka Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon euro (132 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi.

AVRUPA İÇİN HAZIR DEĞİL

Takvim'de yer alan habere göre; Genç yıldızı kesinlikle takımda tutma kararı alan bordo mavili ekibin, Monaco'ya "Hayır" cevabı verdiği belirtildi. Yönetimin teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişiminin Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi.

5-6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

AEK maçında sakatlanan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ameliyat olacak. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.