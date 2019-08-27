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Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

Galatasaray'ın transferini bitirmeye çalıştığı Falcao için Monaco'dan sert açıklama geldi. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın Fransa'ya gelip Falcao yerine kendileri ile görüşmeleri gerektiğini ve bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyledi. Petrov ayrıca, oyuncuyu kesinlikle bedavaya göndermeyeceklerini ekledi.

27.08.2019 10:22
Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor" dedi. Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

TRANSFER İÇİN SERT SÖZLER: SAYGISIZLIĞI KABUL EDEMEM

Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider" dediği öğrenildi.

G.SARAY'IN BONSERVİS ÇIKMAZI

Finansal Fair Play'de eksi 2,5 milyon euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

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Monaco'dan Falcao transferi için sert açıklama: Saygısızlık

Galatasaray, Fatih Terim, Fransa, Falcao, Spor

YORUMLAR (13)
ŞÖRLOTH: Ulan adam oynamadan 9 milyon euroyu alacak vermeseniz vermeyin
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BEYAZ ZENCİ: bus is menejerlerin hatasiyla buralara geldi . birakin seneye daha ucuza patlar.
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YORUM: adamlar bile anlamış ne olduklarını
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UASLAN: Abdürrahim Albayrak denen şahsın Galatasaray da transfer işlerinden çekilmesi şart adamın takıma katkıdan çok zararı oluyor tamam çok seviyorsun kulübü ama yarar dan çok zararın var artık. Alan Carvalho olayları , Diagne transferleri ve şimdi Falcao olayı . . .
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KSK Lİ MESUT: Bir fenerbahçe li olarak, falcao galatasaray dan büyük değildir. Bu saatten sonra gelse daha da kendini rezil edecek galatasaray, yazık...
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FBRK: gs nin klasik transfer politikası, bonservisi başka klupte olan futbolcuyla klupte görüşmesi gerekirken, futbolcu ile görüşüyor. vedat muriqi de de aynı naneyi yediler olmadı
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BJK: SİZ NE NANESİ YEDİNİZ ???? OYUNCULARI ZORLA ALMADINIZ MI MEHMET TOPUZ MESELA
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KSK Lİ MESUT: Burak ve Selçuk gibi kandırarak ve kulübün hakkı olan alacağını yiyerek iş yapacaklarını sanıyorlar ama Avrupa kulüpleri yemez.
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TUSSUBASSA: Bu iş zora girdi. Monaco ya bonservis ver falcao ya imza parası, yıllık 5-6 milyon Euro garanti ücret ver, menajerine para ver... Maliyeti baya yüksek bir transfer olacak.
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GERÇEKÇİ: 3 yıllık sözleşme istiyor. Yıllık 7 milyon euroya mal oluyor. Artı 1 milyon eruroya kadar ev ve araba desteği ile 22 milyon euro. Menajer, imza parası veya bonservis hariç.
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