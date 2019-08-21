Haberler» Spor» Haber

Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması!

Fransız basınına konuşan Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, "Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ama biz Monaco'da kalmasını istiyoruz." dedi.

21.08.2019 17:19
Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması!

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, L'equipe'e Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Petrov, "Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ama biz Monaco'da kalmasını istiyoruz." diye konuştu. Petrov, "Bu sezon çift forvetle oynayacağımız için Falcao'yu da takımda tutmak istiyoruz. Slimani çok hızlı, golü hedefleyen ve fırsatçı bir golcü. Bize farklı çözümler sunacak. Karakterli bir futbolcu. Ayrıca koç da zaten tanıyor, hızlı adapte olacağını umuyoruz." dedi.

ALBAYRAK YÜZDE 99 BİTTİ DEMİŞTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçından sonra transferin yüzde 99 bittiğini açıklamıştı.

Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması!

Radamel Falcao, Falcao, Spor

YORUMLAR (9)
EVET Mİ: Böyle bir açıklama yapmasının bir önemi yok ki.falcao Monako’yu kafada bitirdi.adam Aslan oldu bile.boş haber bunlar rahat olun.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GERCEKCİ: Albayrak terim siz ne ise yariyorsunuz?
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT: Şu 6SARAY da olmasa gülecek bişey yok arkadaş. her sene aynı komedi. Hayaller falcao, gerçekler diagne kazığı. Paratör iyi yemliyo bu kamilleri. Ha pardon conconları...
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
KAMBOÇYALI: hahahha adam sağlam koymuş helal kaf kaf :D
Yayından Kaldır
0 0
GSDEN BAŞKASI YALAN: sağlam ağlamışsın pis fenerli
Yayından Kaldır
2 0
CAPS: Doğru demiş tabii ki şampiyonlar Ligi''nde oynamak istiyor yani Galatasaray''da
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
HÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ: RESMEN FAZİA
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
YALAN: Boş yalan falcao hayal.
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
DOWNLOAD: Bunlar bonservis bedeli koparma oyunları
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:47   Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağladı.
17:44   Daniel Sturridge resmen Trabzonspor'da
17:42   Trabzonspor'un yeni golcüsü Daniel Sturridge
17:42   Trabzonspor Kulübü, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya...
17:38   Musa Noah Kamara, "İsveç'te hava çok soğuk" deyip ülkeyi terketti!
17:38   Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi
17:32   CANLI YAYIN DUYURUSU