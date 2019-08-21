Monaco'dan Galatasaraylıları üzecek Radamel Falcao açıklaması!

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, L'equipe'e Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Petrov, "Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ama biz Monaco'da kalmasını istiyoruz." diye konuştu. Petrov, "Bu sezon çift forvetle oynayacağımız için Falcao'yu da takımda tutmak istiyoruz. Slimani çok hızlı, golü hedefleyen ve fırsatçı bir golcü. Bize farklı çözümler sunacak. Karakterli bir futbolcu. Ayrıca koç da zaten tanıyor, hızlı adapte olacağını umuyoruz." dedi.

ALBAYRAK YÜZDE 99 BİTTİ DEMİŞTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçından sonra transferin yüzde 99 bittiğini açıklamıştı.