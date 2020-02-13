Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru: Kalmak istiyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray , Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Yacine Bammou'nun attığı gol ile beraberliği getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Adem maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla bir üst tura çıkan ekip Alanyaspor oldu.

"BU KARAKTER İÇİN MUTLUYUZ"

Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, A Spor'a konuştu. Onyekuru, "Bugün karakterini ortaya koyan bir Galatasraay takımı vardı. Camiamız için takımımız için her şeyi yaptık. Sonuna kadar her şeyi yapan bir Galatasaray vardı. Bu ruhu ortaya koyduğumuz için, bu karakter için mutluyuz. Üzgünüz ama şu anda yapacak bir şey yok. Taraftarımız benim için çok özel. Yorulduğum zamanlarda, düştüğüm zamanlarda beni motive ediyorlar. Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak isterim." diye konuştu.