Monaco, Falcao'nun yerine Slimani'yi transfer edecek

Radamel Falcao'yu Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Monaco'da ilk golcü hamlesi Wissam Ben Yedder olurken, teknik direktör Leonardo Jardim'in ısrarı sonrasında ikinci golcü için de arayışlar sürüyordu.

Fransız basınından Le 10 Sport'un haberine göre; Monaco'da Islam Slimani'nin transferi için geri sayıma geçildi.

FALCAO GALATASARAY'A, SLIMANI MONACO'YA

Haberde Falcao'nun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu, Monaco'nun son teklifini reddetmesinin ardından Monaco yetkililerin yeni forvet için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Alınan bilgilere göre Slimani'nin yeni sezonda Monaco forması giymeye çok yakın olduğu ve bu transferin kiralık olarak noktalanacağı aktarıldı.

30,5 MİLYON EUROYA LEICESTER'A TRANSFER OLMUŞTU

Islam Slimani, son olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 müsabakada 5 gole imza atmıştı. 2016 yılında Sporting Lizbon'dan 30,5 milyon euroya transfer edilen Slimani'nin Leicester City ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.