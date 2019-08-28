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Monaco, Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferi için devreye girdi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Luiz Gustavo transferinde Monaco devreye girdi. Fransız basınında yer alan haberde, Falcao'nun takımda kalmasını istediği için Galatasaray'a transfer sürecini uzatan Monaco Teknik Direktörü Jardim, bu kez de Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo'nun transfer edilmesini istedi.

28.08.2019 18:04

Fransa'nın Canal+ kanalının haberine göre; Fransa Ligi'nde 3 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Monaco'da Teknik Direktör Jardim, takımın defansif yönünü güçlendirmek için Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu istedi.

JARDIM TRANSFERİ İSTİYOR

Fenerbahçe'nin 6,5 milyon euro teklif ettiği Gustavo'yu yakın takibe alan Jardim'in, Monaco yöneticilerine bu transferi kesin olarak yapmalarını söylediği belirtildi.

Fransız ekibi, geçtiğimiz günlerde orta sahasında Adrien Silva'yı transfer ederek güçlendirmişti. Ancak Jardim'in savunma gücü ağırlı olan bir orta saha daha istediği ve bu sebeple Brezilyalı yıldıza yöneldiği kaydedildi.

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Monaco, Fenerbahçe'nin istediği Luiz Gustavo transferi için devreye girdi

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Marsilya, Spor

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