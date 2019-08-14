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Monaco, Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i transfer etti

Fransız takımlarından Monaco, Sevilla'nın 29 yaşındaki Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i transfer etti.

14.08.2019 23:28 Monaco, Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i transfer etti
Fransız takımlarından Monaco, Sevilla'nın 29 yaşındaki Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i transfer etti. Monaco, Ben Yedder ile 5 yılık sözleşme imzaladı.

Fransız ekiplerinden Monaco, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum bölgesine takviye yaptı. Monaco, Sevilla'nın 29 yaşındaki santrforu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Resmi internet sitesinden transferin detaylarını paylaşan Fransız temsilcisi, Ben Yedder ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fransa basınına göre bu transfer için Sevilla'ya 40 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ayrıca Alfortville ve Toulouse takımlarında da forma giydi. Sevilla'da 138 resmi müsabakada görev alan Ben Yedder, 70 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

Başarılı oyuncu ile takıma forvet takviyesi yapan Monaco'nun Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız golcü Radamel Falcao'yu serbest bırakması bekleniyor. - İSTANBUL

Spor

Kaynak: İHA

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