Monaco - Paris Saint-Germain: 0-4

Fransa
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Ligi'nde (Ligue 1) Paris
Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda Monaco'ya konuk olan PSG, 4., 11. ve 53. dakikalarında Edinson Cavani
'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti.
64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar
ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
13'te 13 yaptı
Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.
PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse
ile karşılaşacak.
Futbol,Fransa
12 Kasım 2018 Pazartesi 05:20