Monaco Prensi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
19.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:38
Monaco Prensi II. Albert'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı.
Monaco Prensliğinden yapılan açıklamada, "Monaco Prensi II. Albert'in hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumuna ilişkin hiçbir endişe yok." bilgisi paylaşıldı.
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Kaynak: AA
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