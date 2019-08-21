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Monaco, Slimani'yi resmen açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, Cezayirli futbolcu İslam Slimani'yi kiraladı.

21.08.2019 14:34 Monaco, Slimani'yi resmen açıkladı

Fransız ekibi Monaco'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki forvetin İngiliz temsilcisi Leicester City'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

"MONACO'YA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Slimani, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Monaco'ya geldiğim için çok mutluyum. Monaco, ligde üst sıraları için mücadele eden ve Avrupa kupalarında yer almayı isteyen bir takım. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Slimani, sarı-lacivertli formayla geçen sezon 25 resmi maçta forma giydi ve 5 gol attı.

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Leicester City FC, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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