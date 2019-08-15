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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir

Wissem Ben Yedder transferini yorumlayan Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, "Ben Yedder son yıllarda oldukça fazla gol atan bir oyuncu. Bu yüzden transferini gerçekleştirdik. Hücum hattında Falcao ile birlikte gayet uyumlu olabilirler." dedi.

15.08.2019 15:42
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir

Monaco'nun Radamel Falcao ile sözleşme yenileme çalışmalarına başladığı haberlerinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim'den flaş açıklamalar geldi. Jardim, takımın yeni forveti Wissem Ben Yedder'den memnun olduğunu belirtirken ''Ben Yedder son yıllarda oldukça fazla gol atan bir oyuncu. Bu yüzden transferini gerçekleştirdik. İkili forvet olarak oynayabilir. Hücum hattında Falcao ile birlikte gayet uyumlu olabilirler.'' sözlerini kullandı.

''FALCAO ÇOK ARZULU ÇALIŞTI, ONA GÜVENİYORUM''

Galatasaray taraftarlarının gelmesi için gün değil, artık saatler saydığı Kolombiyalı forvet hakkında konuşmaya devam eden Jardim, ''Falcao bu hafta idmanlarda iyi bir tavır sergiledi ve çok arzulu çalıştı. Üç haftadır bizimle birlikte ve zaten iyi durumda, tabii ki ona güveniyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

(Sporx)


Leonardo Jardim, Radamel Falcao, Falcao, Spor

YORUMLAR (5)
MUHALİF: adamlar transfer yapmıyor bildiğin poker oynuyorlar. bonservis koparabilmek için son güne kadar da denemeye devam edecekler. kabul edelim elleri de bizden iyi. onlar bonservisi alacak biz de falcao''yu alacağız. bu transferden de ders çıkartsın kulüplerimiz.
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BELEŞÇİ: menejer yolu ile beleşlemeye çalışırsan böyle kalırsın
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SALATAGARAY: fazia fazia fazia hahahahahahhaha :))))))
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ASAL: inan çok salaksın. muhtemelen çevrendeki insanlar günde milyonlarca kez diodur
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FENERBAHÇELİ: KOLAROV - FALCAO transferleri yalan oldu gelmezler daha
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